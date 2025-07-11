وزارة الصحة تنفي صدور توجيه من رئيس الوزراء برفع رسوم مراجعات المستشفيات الحكومية

نفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، صدور توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برفع رسوم مراجعات المستشفيات الحكومية، حيث ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان، إن "وزارة الصحة تنفي ما انتشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بصدور توجيه من رئيس مجلس الوزراء برفع رسوم مراجعات المستشفيات الحكومية".

وأضافت أن "الوزارة تنفي هذا الادّعاء نفيًا قاطعا"، داعية وسائل الإعلام الى "اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات حصرا".