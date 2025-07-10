العدل تعلن استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في بغداد وكربلاء

أعلنت وزراة العدل، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في بغداد وكربلاء وذلك لتبسيط الإجراءات وتقليل الزخم في الدوائر العدلية.

وذكر إعلام العدل في بيان أنه "في إطار جهودها الرامية إلى تطوير البُنى التحتية العدلية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، أعلنت وزارة العدل عن استحداث ثلاث شعب تسجيل عقاري جديدة في محافظتي بغداد وكربلاء، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم الحاصل في دوائر التسجيل العقاري، لاسيما في المناطق التي شهدت توسعاً عمرانياً وزيادة في حجم المعاملات".

وأكدت ابتسام رحيم الساعدي، المدير العام للتسجيل العقاري بحسب البيان، أن "قرار الاستحداث جاء بناءً على توجيهات وزير العدل خالد شواني، استجابةً للزيادة الملحوظة في طلبات الإفراز والتسجيل، وحرصًا على تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمة عدلية أكثر سرعة وكفاءة".

وتابع البيان، أن "الشعب الجديدة شملت شعبة التسجيل الرابعة في مديرية التسجيل العقاري كربلاء الثانية، وشعبة التسجيل الخامسة في مديرية التسجيل العقاري الكرخ الأولى، وشعبة التسجيل الثالثة في مديرية التسجيل العقاري الدورة، والتي ستخدم المقاطعات (18/1689/8/7/3 م4 كرادة) و(7/5/3/2/1 م3 دورة)".

وأوضحت الساعدي أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمة العدلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع خطة التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العقارية"، مؤكدة "استمرار العمل على استحداث شعب جديدة مستقبلاً كلما دعت الحاجة".