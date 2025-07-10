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سائقو الشاحنات في أم قصر يضربون عن العمل متهمين مدير الموانئ "بالتواطؤ"


أعلن سائقو الشاحنات في ميناء ام قصر جنوب البصرة، اليوم الخميس (10 تموز 2025)، اضرابهم عن العمل بسبب ما سموه "تواطؤ مدير الموانئ فرحان الفرطوسي مع موظف في قسم المدونة الدولية" اعتدى على سائقي الشاحنات بالإهانة والضرب من اجل ابتزازهم مادياً.

وقال سائقو الشاحنات إنه "رغم وجود تصوير فيديو واضح لعملية الإهانة والضرب لكن مدير الموانئ فرحان الفرطوسي أعلن عن تشكيل لجنة لتحديد المقصر في دلالة واضحة على التواطؤ بين المدير والموظف".

وأكد سائقو الشاحنات أن "قانونيي الشركة العامة للموانئ أشاروا إلى أن عقوبة الموظف هي الطرد من الخدمة وفي حال التساهل معه فينقل خارج الشركة العامة للموانئ لكنه مسنود من فرحان الفرطوسي".

كما حذر شائقو الشاحنات من استمرار الاضراب الأمر الذي سيكبد العراق خسائر مالية كبيرة نتيجة ما وصفوها "بالتصرفات الحمقاء لمدير الموانئ وجماعته".

ويوم امس الأربعاء، أفاد مصدر صحفي" بخروج تظاهرة لسائقي الشاحنات أمام بوابة ميناء أم قصر في محافظة البصرة، احتجاجاً على تعرّض أحد زملائهم للضرب من قبل موظف تابع لمديرية الموانئ العراقية.

وقال مراسلنا إن العشرات من أصحاب الشاحنات تجمّعوا أمام البوابة الرئيسية للميناء، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق الموظف الذي ظهر في مقطع فيديو وهو ينهال بالضرب على أحد السائقين أمام مرأى المنتسبين.

وأضاف أن الحادثة أثارت غضبًا واسعًا بين السائقين، الذين أكدوا تعرّضهم المتكرر لسوء المعاملة داخل الميناء، وطالبوا بوقف التجاوزات ومحاسبة المتورطين.

وبحسب ما تم رصده فقد أصدرت إدارة الموانئ العراقية، في وقت لاحق، قرارًا يقضي بإيقاف الموظف المعتدي عن العمل وتشكيل لجنة تحقيقية فورية في الحادثة، فيما دعا مدير عام الموانئ، فرحان الفرطوسي، الموظف إلى تقديم اعتذار رسمي إلى السائق الذي تم الاعتداء عليه.

الواقعة التي وثّقها مقطع مصوّر انتشر على نطاق واسع، أثارت موجة استياء على منصات التواصل، وأعادت فتح النقاش بشأن تعامل الموظفين داخل المرافق الرسمية مع المواطنين.

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