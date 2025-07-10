داخلية كردستان تعلن احتواء "أزمة خبات" وبدء معاقبة المخالفين

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، احتواء الأزمة الأمنية والمواجهات المسلحة التي اندلعت في قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية لفضّ النزاعات ومعاقبة المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان ، "نتيجةً لنزاعٍ بين عددٍ من الأشخاص على الأراضي، نشأ توترٌ واضطرابٌ في منطقة خبات بمحافظة أربيل، مما أسفر للأسف عن خسائرَ في الأرواح والممتلكات. وبفضل جهود الحكومة والأحزاب المعنية وقوات الأمن الداخلي، تم احتواء المشكلة بسرعة، وبمساعدة أهالي المنطقة، هدأت الأوضاع في المنطقة، وبدأت الإجراءات القانونية لفضّ النزاعات ومعاقبة المخالفين".

وأضافت الوزارة، أن "السلام والأمن في جميع مناطق إقليم كردستان فوق كل اعتبار، ولن يُسمح لأحدٍ بإثارة عدم الاستقرار والتوتر لأي غرضٍ كان، ونؤكد للمواطنين أن كردستان ستبقى أكثر مناطق المنطقة استقرارًا".