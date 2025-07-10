وزارة التربية تحدد موعد بدء التقديم إلكترونيا على مدارس المتميزين والمتفوقين وثانويات كلية بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، فتح باب التقديم للقبول في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين الكترونياً بدءا من اليوم الخميس الموافق (2025/7/10) ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق (2025/7/31)، وطبقاً لبيان hلوزارة، إن الضوابط التي حددتها المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي تلخصت بأن:-

- لا يقل مجموع الطالب الراغب بالتقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد عن (582) درجة بالنسبة للطلبة المسلمين أي بمعدل (97%) و (485) درجة بالنسبة للطلبة غير المسلمين أي بمعدل 97٪،على أن يكون تقديم طلبة سهل نينوى / الحمدانية الديانة المسيحية التابعة الى المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى على وفق الآلية نفسها للطلبة المسلمين.

- لايقل معدل القبول في مدارس المتفوقين عن 92% ويكون مجموع التقديم لطلبة مجموعة مدارس ايشق ومدارس جاغ في كركوك (644 ) لمدارس المتفوقين ومجموع (697) لمدارس المتميزين.

- يؤدي الطالب المتقدم للقبول اختبارين أحدهما اختباراً في الذكاء والآخر اختباراً تحصيليا في المواد اللغة العربية اللغة الانكليزية، الرياضيات العلوم، من مواد الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي (2025/2024)

- سيكون موعد إجراء اختبارات الذكاء والتحصيلي يوم الاثنين الموافق (2025/8/18)، الساعة الثامنة صباحاً بالنسبة لمدارس المتميزين والساعة التاسعة صباحا بالنسبة لمدارس المتفوقين في المدرسة التي يقدم فيها الطالب الكترونياً، اذ يبدأ اختبار الذكاء أولاً ثم الاختبار التحصيلي ويفصل بينهما استراحة لمدة (30) دقيقة مع التقيد بالسقف الزمني لكليهما، على ان يكون التقديم وفقا للرقعة الجغرافية ولا يحق النقل الى مدرسة أخرى مع أخذ تعهد خطي من أولياء أمور الطلبة لقبول أبنائهم وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية.

- يحق لخريجي الدراسة الابتدائية العائدين من الخارج الدارسين باللغة الانكليزية الاستضافة في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد لطلبة الصف الأول المتوسط والمراحل الدراسية الأخرى بعد أن يتم تحديد المستوى الدراسي لهم من قبل المديرية العامة للتقويم والامتحانات والتي تؤيد بدورها أن دراستهم كانت باللغة الانكليزية كما يتم إجراء الاختبار لهم من قبل المديرية المذكورة آنفاً ويزودون بتأييد يثبت ذلك، ولابد للطالب بعدها النجاح وتحقيق معدل البقاء (75%) ليثبت بالمدرسة في العام اللاحق وبخلافه ينقل إلى مدرسة أخرى.

- قبول الطلبة المسرعين في المرحلة الابتدائية الحاصلين على معدل لا يقل عن (75%) في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية الدور الثاني في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد استثناء من شرط الطاقة الاستيعابية ومن الخضوع لاختباري الذكاء والتحصيلي الخاص بالتقديم في تلك المدارس وكذلك مدارس المتفوقين.

- لايحق التقديم الى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد والتقديم الى مدارس المتفوقين معا في آن واحد.

- يقوم الطالب بسحب الاستمارة الإلكترونية التي تحتوي على صورته الشخصية لغرض جلبها يوم الاختبار مع مستمسك ثبوتي آخر.