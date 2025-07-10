مجلس المفوضين يصادق على أنظمة الحملات الانتخابية

صادق مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، على أنظمة دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري لانتخابات مجلس النواب، حيث ذكرت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية إن "مجلس المفوضين صادق على الأنظمة الخاصة بدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري لانتخابات مجلس النواب لسنة 2025".

فيما بينت أن "هذه الأنظمة هي:

1-نظام الحملات الانتخابية رقم (4).

2-نظام اعتماد وكلاء التحالفات والأحزاب السياسية والأفراد رقم (5).

3-نظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين رقم (6).

4-نظام اعتماد مراقبي الانتخابات الدوليين رقم (7).

5-نظام اعتماد وسائل الإعلام المحلية والدولية رقم (8)".