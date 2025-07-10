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محافظة بغداد تنفي ما نسب للمحافظ بشأن عدم تعيين العقود خلال العام الحالي


 

نفت محافظة بغداد، اليوم الخميس، ما نسب للمحافظ، عبد المطلب العلوي بشأن عدم تعيين العقود خلال العام الحالي، إذ صرّح قسم الإعلام والاتصال الحكومي لمحافظة بغداد، في بيان، إن "ما تم تداوله ونُسب إلى محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، بشأن عدم تعيين العقود خلال هذا العام، هو تصريح عارٍ عن الصحة وصادر عن مصادر غير مسؤولة، ولا يمثل الموقف الرسمي للمحافظة".

كذلك اوضحت المحافظة وفقا للبيان، أن "الإعلان عن أي مستجدات تتعلق بملف العقود سيتم فقط بعد إتمام عملية الفرز والتحليل والتدقيق للبيانات، ومن خلال القنوات الرسمية المعتمدة لمحافظة بغداد".

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محافظة بغداد تنفي ما نسب للمحافظ بشأن عدم تعيين العقود خلال العام الحالي
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