الاستخبارات والأمن تخترق شبكة مخدرات وتعتقل أعضائها في بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، ضبط شبكة تتاجر بالمخدرات في بغداد.

وذكر بيان للمديرية، انه "ضمن الجهود الحثيثة لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع لملاحقه عصابات الجريمة المنظمة وتجار السموم المخدرة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية انفا القبض على شبكة تتاجر بالمواد المخدرة في إحدى مناطق العاصمة".

وأشار البيان، إلى أنهم "صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، حيث ضبط بحوزتهم وبالجرم المشهود مواد مخدرة وادوات تعاطي تم مصاره المواد واحاله المتهمين إلى التحقيق".