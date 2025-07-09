النزاهة توقع اتفاق تعاون مع الإنتربول الوطني للاطلاع على معلومات المطلوبين

وقَّعت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة والمكتب المركزيّ الوطنيّ للإنتربول في بغداد، اليوم الأربعاء، (9 تموز 2025)، اتفاق تعاونٍ؛ والوصول المُباشر إلى منظومة الانتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزيَّة الوطنيَّة على توسيع نطاق للوصول المباشر إلى منظومة الانتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنيَّة بإجراء التحقيقات الجنائيَّة بالتعاون مع الشرطة الدوليَّة في مُختلف البلدان.

وذكر بيان للنزاهة ان "الاتفاق، الذي وقَّـعه عن الهيئة المدير العام لدائرة الاسترداد (عباس متعب) ومدير الشرطة العربيَّة والدوليَّة بوزارة الداخلية رئيس المكتب المركزيّ الوطنيّ للإنتربول في بغداد، اللواء (عادل إبراهيم حسين)، يهدف إلى توفير موارد تدريبٍ مُحدَّثةٍ للمُستخدمين المُخوّلين من قبل هيئة النزاهة، والاستجابة لأيّ طلبٍ أو تقصٍّ يرد منها بشأن تنفيذ أحكام الاتفاق، إضافة إلى إبلاغها بأيّ مُحاولةٍ لخرق منظومة معلومات الهيئة، واطلاعها على أنظمة الانتربول وإجراءاته وأدواته التي تحتاجها؛ للوصول إلى منظومة الانتربول ومعاملة البيانات فيها".

وأضاف "الاتفاق نصَّ على تحديد نطاق الوصول وحقوق المعاملة التي تُمْنَحُ للهيئة تكون مُرتبطة ارتبطاً مُباشراً بأنشطتها ومهامّها، فضلاً عن الاطلاع مُباشرةً على البيانات التي تعامل في منظومة الانتربول، متطرقا إلى قيام المركز بإجراء عمليَّات تدقيقٍ مُنتظمةٍ، واتخاذ التدابير الضروريَّة؛ للوقاية من وقوع حادثةٍ ما عند معاملة البيانات،" لافتاً إلى "تشاور الجانبين؛ لتقييم مدى ضرورة تعديل حقوق الوصول، والتنويه بالمسؤوليَّات التي تترتَّب على الهيئة جرَّاء منحها حقوق الوصول لمنظومة الانتربول للمعلومات ومعاملة البيانات فيها، كما اتَّـفق الطرفان على اتخاذ جميع التدابير المُناسبة، ضمن حدود نظام الانتربول لمعاملة البيانات".

وأشار البيان الى، ان "الاتفاق اشتمل على قيام الهيئة بإبلاغ المكتب بأيَّة حادثةٍ ذات تبعاتٍ على أمن منظومة معلوماته أو معاملة البيانات، إضافةً إلى أيَّة تغييراتٍ في بنيته وولايته وأنشطته ومهامّه، بما يُؤثّر في حقوق الوصول والمُعاملة الممنوحة له".