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حزب العمال الكردستاني يسلم سلاحه الجمعة قرب السليمانية


أفادت مصادر مطلع، اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2025)، بأنه من المتوقع أن يبدأ حزب العمال الكردستاني تسليم سلاحه يوم الجمعة المقبل.

ورجحت المصادر، أن يكون موقع التسليم قرب مدينة السليمانية شمال العراق.

يأتي ذلك بعد أن أعلن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أن "العمل المسلح ضد تركيا انتهى".

وأضاف أوجلان، في رسالة مصورة نشرت على الإنترنت، اليوم الأربعاء، أن "العمال الكردستاني" سيتخلى عن سلاحه سريعاً.

فيما حث البرلمان التركي على تشكيل لجنة للإشراف على نزع السلاح وإدارة عملية السلام. كما دعا حزب العمال الكردستاني إلى "انتقال كامل" للسياسات الديمقراطية.

كذلك شدد في الرسالة التي يعود تاريخ تسجيلها إلى يونيو ونشرتها وكالة فرات للأنباء المقربة من حزب العمال الكردستاني، على أن إنشاء إطار سياسي أمر حاسم لعملية السلام بين "العمال الكردستاني" وتركيا.

وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في الأول من مارس الفائت، وقف إطلاق النار. ثم في 12 مايو أعلن حل نفسه وإلقاء السلاح، منهياً بذلك أكثر من 4 عقود من التمرد ضد الدولة التركية خلفت أكثر من 40 ألف قتيل.

وأتت تلك الخطوة بعد دعوة أوجلان، المسجون في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول منذ عام 1999، في إعلان وصف بـ"التاريخي" في 27 فبراير شباط الماضي، وتلاه نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد، زاروه في سجنه حينها "جميع المجموعات المسلحة إلى إلقاء السلاح وحل حزب العمال الكردستاني".

يذكر أن أوجلان كان أسس حزب العمال الكردستاني عام 1978 في تركيا، لكنه دخل بعد عامين إلى سوريا في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

ثم بدأ الحزب، القيام بعمليات عسكرية عام 1984 في تركيا وإيران، سعياً لإنشاء وطن قومي للأكراد.

بعدها توارى أوجلان عن الأنظار داخل سوريا حتى عام 1998، حين اتهمت أنقرة دمشق بدعمها لحزب العمال الكردستاني، وهددت باجتياح سوريا إذا لم تتخل عن دعمها للرجل، مما أدى إلى عملية معقدة لخروجه من الأراضي السورية.

عقب ذلك توجه الزعيم الكردي إلى أوروبا، حيث حاول الحصول على حق اللجوء السياسي، غير أنه لم ينجح في مسعاه، حتى تمكنت المخابرات التركية من اعتقاله في 15 فبراير شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، ليتم نقله بطائرة خاصة إلى أنقرة لمحاكمته.

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حزب العمال الكردستاني يسلم سلاحه الجمعة قرب السليمانية
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