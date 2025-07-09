رئيس مجلس القضاء يبحث مع رئيس وأعضاء جمعية القضاء عدداً من القضايا

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان مع رئيس وأعضاء جمعية القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، عدداً من القضايا الخاصة بالقضاة، حيث ذكر القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان استقبل اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية القضاء العراقي".

كما أضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الخاصة بالقضاة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين، ووعد بالاستجابة لها بالقدر الممكن وفق الإمكانيات المتاحة".