المنافذ الحدودية: تحقيق إيرادات 5 مليارات دينار من فرق رسوم بضائع الإقليم

صرّح رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق ايرادات اكثر من 5 مليارات دينار من فرق رسوم بضائع الإقليم، إذ ذكرالوائلي للوكالة الرسمية، إن "أكثر من 5 مليارات دينار إيرادات تحققت من فرق رسوم استقطعت من بضائع وارده من منافذ الإقليم المارة عبر سيطرتي السد وباوه محمود انطلاقاً من مبدأ العدالة في استيفاء الرسوم الجمركية وفق التسعيرة المثبتة في قرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنه 2025".

كما أوضح، أن "هذه الأرقام المهمة جاءت من خلال ممارسة الهيئة دورها في الرقابة والإشراف على عمل السيطرات"، مثمناً "دور جهاز الأمن الوطني والهيئة العامة للجمارك لجهودهما الحثيثة في تحقيق هذه الإيرادات مع السعي إلى بذل المزيد من الجهود والإجراءات لتعظيم الإيرادات غير النفطية".