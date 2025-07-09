جنايات الكرخ: الحبس الشديد بحق مدان يتاجر بالقطع الأثرية

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان عن جريمة الاتجار بالقطع الأثرية.

وقال المجلس في بيان إن "المدان ضبط بحوزته قطعة فخارية مكتوب عليها بالخط المسماري كان يروم بيعها مقابل مبلغ مالي مقداره 15 ألف دولار".

وأضاف المجلس، أن "المحكمة أصدرت الحكم بحقه وفقا لأحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".