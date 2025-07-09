السوداني يفتتح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحّي في النجف

أفتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء (9 تموز 2025)، المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحّي في النجف.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يفتتح المرحلة الثانية من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحّي في محافظة النجف الأشرف بطاقة 100 ألف م3/ يوم".

وفي وقت سابق اليوم، افتتح السوداني، محطة كهرباء العباسية التحويلية في محافظة النجف بسعة 132/33 كيلوفولت، المنفذة من قبل شركة سيمنز الألمانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وصل الى محافظة النجف الأشرف اليوم الأربعاء لافتتاح عدد من المشاريع الخدمية المهمة واطلاق العمل التنفيذي في مشاريع أخرى.