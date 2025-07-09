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رئيس الوزراء خلال زيارته محافظة النجف: قدراتنا الأمنية عالية ولا يوجد تهديد إرهابي


 

ذكررئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بأن قدرات العراق الأمنية عالية ولا يوجد تهديد إرهابي، فيما أشار الى أن خزين الحنطة وصل الى ستة ملايين ونص المليون طن بفضل عمل الفلاحين ودعم الحكومة، إذ صرّح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى زيارة الى مضيف الشيخ، طارق الشمخي الحسناوي، من مشايخ عشائر بني حسن، في منطقة العباسية، وذلك خلال زيارته الى محافظة النجف الأشرف، والتقى في المضيف عدداً من وجهاء وشيوخ المنطقة، وعموم أبنائها، حيث استمع الى مطالبهم واحتياجاتهم، واطلع على أحوالهم المعيشية والاجتماعية والخدمية".

وأشار، في حديث له، بحسب البيان، الى أن "هذه الزيارة، تأتي ضمن متابعة إطلاق الأعمال التنفيذية للمشاريع الخدمية، ومتابعة شؤون محافظة النجف الأشرف بما تحمله من خصوصية اعتبارية ودينية، بتشرفها بمرقد أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وما تمثله من أهمية في تاريخ العراق، وارتباطها بثورة العشرين، والوجود المبارك للمرجعية العليا، وعطاء أهلها ووقفتهم في محاربة داعش الإرهابية، مع فتوى المرجعية لحماية كل أرجاء العراق".

كما أكد، أن "النهوض بواقع محافظة النجف الأشرف التي يرتادها الملايين، التزام على الحكومتين الاتحادية والمحلية"، مبيناً أن "كلف المشاريع بالمحافظة بلغت (609) مليارات دينار، بعد توفير تخصيصات إضافية للمحافظة، إضافة الى مشاريع الزيارات المليونية".

وشدد رئيس الوزراء على أن "الحكومة لم تقتصر جهودها على الجانب الخدمي بل ستمضي بتحقيق الإصلاح الاقتصادي ودعم الفلاحين والمزارعين، وهو ما يقع ضمن الرؤية الاقتصادية لتنوع الاقتصاد العراقي غير المقتصر على النفط، بل يشتمل على كل الأنشطة الزراعية والصناعية والتنموية الأخرى".

وأضاف، أن "النجف الأشرف مدينة العلماء والحوزة العلمية، والعشائر التي ستتبقى صمام أمان المجتمع، ومسيرة العمل مستمرة في كل المحافظات، والحكومة عملت ببرنامج واضح في تنفيذ مشاريع الخدمات كأولوية"، مبيناً أنه "سيستمر مسار الإعمار ضمن ما مخطط له، ونثمن دور النواب والحكومة المحلية بتشخيص أولويات المحافظة".

فيما أشار الى أن "خزين الحنطة وصل الى ستة ملايين ونص المليون طن بفضل عمل الفلاحين ودعم الحكومة، لأهميته في الأمن الغذائي"، مشيراً الى أنه "افتتحنا الكثير من المشاريع الصناعية في مختلف المحافظات، والدعم مستمر للقطاع الصناعي".

وتابع، أن "دور العشائر مهم في استمرار العمل بالمشاريع، وفي المحافظة على الأمن والاستقرار، وقدراتنا الأمنية عالية ولا يوجد تهديد إرهابي، بل هناك تحديات مثل المخدرات، ودور العشائر مهم هنا".

كما أوضح بأن "المرجعية العليا وجهت بمبادئ عامة حرصنا عليها في برنامجنا الحكومي، وأهمها ضرورة الحفاظ على الدولة، ومحاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "الإرادة والحزم تتوافر في اتخاذ أي قرار للمحافظة على استقرار العراق، وآن الأوان للانشغال بخدمة شعبنا".

فيما اختتم حديثه، بأن "ثقتنا كبيرة بعشائرنا في الحفاظ على المكتسبات، مع اقتراب استحقاق الانتخابات التي نحرص على تنفيذها، ونحث على المشاركة الفاعلة فيها".

 

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