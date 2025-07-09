هدوء في أربيل بعد اشتباكات دامية خلّفت 4 قتلى و12 مصابًا

انتهت الاشتباكات الدامية التي اندلعت بين القوات الأمنية وقبيلة الشيخ خورشيد هركي في إحدى قرى قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل بعد ان أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12، فبحسب مصدر أمني، فإن الاشتباكات "الدامية" التي اندلعت بين القوات الأمنية وقبيلة الشيخ خورشيد هركي في إحدى قرى قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل انتهت بعد ان أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين.

فيما تجري مبادرات مكثفة لحل المشكلة سلميًا وتهدئة الأوضاع في المنطقة. وفي خطوة لافتة، ترددت أنباء عن وصول اللواء منصور بارزاني، نجل رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، إلى منزل الشيخ خورشيد هركي، في محاولة للوساطة وحلحلة القضية بطرق سلمية، في حين يُنتظر أن تسفر هذه الجهود عن اتفاق ينهي التوترات ويُعيد الاستقرار إلى المنطقة، مع التركيز على احتواء تداعيات الاشتباكات وتجنب تجددها.

وكان قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل قد شهد اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الأمنية التابعة لإقليم كردستان (البيشمركة) وأفراد من قبيلة الشيخ خورشيد هركي. هذه المواجهات التي اندلعت مساء الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ما أثار قلقًا واسعًا حول الوضع الأمني في الإقليم.

وتضاربت الأنباء حول السبب الرئيسي لاندلاع هذه الاشتباكات. بعض المصادر تشير إلى أن المواجهات بدأت بعد محاولة قوة أمنية تنفيذ أوامر اعتقال بحق أشخاص متهمين بإطلاق نار خلال نزاع على أراضٍ زراعية بين عشيرة الهركيين وعشيرة كوران. أبناء قبيلة الهركي واجهوا القوات الأمنية بإطلاق النار، مما أدى إلى تصعيد الموقف.