وزارة العدل تعلن إطلاق سراح 2195 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح 2195 نزيلاً خلال شهر حزيران الماضي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "الموقف الشهري للنزلاء المطلق سراحهم من قبل دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر حزيران الماضي، بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم (2195) نزيلاً في بغداد والمحافظات".

وأوضحت الوزارة، أن "من بين المفرج عنهم (375) نزيلاً أُطلق سراحهم بالإفراج الشرطي، أو بقرار تمييزي، أو لانتهاء مدة المحكومية، في حين تم الإفراج عن (1819) نزيلاً استناداً إلى قانون العفو العام".

فيما أكدت، أن "دائرة الإصلاح تتابع باستمرار آلية إطلاق السراح بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، حرصاً منها على أداء واجبها وفق الأطر القانونية وبأعلى درجات المهنية".