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أمانة بغداد: أكبر خزان مائي أرضي سيدخل الخدمة نهاية العام الحالي


 

 

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن إنجاز أكبر خزان أرضي في العراق بطاقة 135 ألف متر مكعب، فيما أكدت أنه يخدم مناطق حي أور والشعب ومدينة الصدر، حيث ذكر المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل للوكالة الرسمية، إن "أمانة بغداد تعمل على إنشاء أكبر خزان أرضي في العراق بطاقة تبلغ 135 ألف متر مكعب، ومن المؤمل إنجازه ودخوله الخدمة نهاية العام الحالي".

وأوضح أن "المشروع يُعد من المشاريع الكبرى، ويهدف إلى خدمة مناطق حي أور، والشعب، وأجزاء من قطاعات مدينة الصدر".

وأضاف أن "فكرة إنشاء الخزان تقوم على تجميع مياه الشرب خلال ساعات الليل، عندما يكون الطلب منخفضاً، ومن ثم ضخها خلال أوقات الذروة، ما يسهم في تنظيم التوزيع بشكل عادل بين المناطق التي تعاني أحياناً من شح في المياه".

كذلك أشار إلى أن "المشروع سيوفر الماء الصالح للشرب لسكان هذه المناطق على مدار 24 ساعة، ويُعد من المشاريع الحيوية ضمن رؤية واستراتيجية أمين بغداد لمعالجة شح المياه في العاصمة، ويُشكل أحد الحلول الأساسية لضمان استدامة التزويد بالمياه"، وتابع أن "الخزان يُعد الأكبر من نوعه في العراق، ويمثل نقلة نوعية في العاصمة".

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