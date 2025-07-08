هيئة الحج والعمرة تخاطب وزارة الحج السعودية لزيادة حصته من مقاعد الحج

أكدت هيئة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، مخاطبة المملكة العربية السعودية لزيادة حصة العراق من مقاعد الحجاج، إذ ذكر رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "هذا العام سوف نرسخ فيه على النجاحات والتأكيد عليها وتقديم أفضل الخدمات"، مبيناً أن "العراق حصل على جائزة (لبيتم) لثلاث مرات على التوالي، وهذا لا يجعلنا نتكئ على هذا المنجز".

وأضاف بأن "الهيئة ستعزز الخدمات وتطورها لخدمة حجاجنا ضيوف الرحمن، وبدأنا بالعمل للموسم القادم من حيث التعليمات وجودة الخدمات والكثير من الأمور سوف نرسخها في الموسم المقبل للحفاظ على المستوى"، مؤكداً أنه "بكوادر الهيئة والجهات الساندة ستكون الخدمات أفضل من الأعوام المقبلة".

وفيما يخص زيادة حصة العراق بين المسعودي أن "هيئة الحج والعمرة تعمل على هذا الموضوع، حيث أرسلت كتاباً رسمياً الى المملكة العربية السعودية، وننتظر الرد من جانبهم، وهم يدرسون قضية استيعاب المشاعر هل تستوعب الأعداد والزيادة".