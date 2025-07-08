حالة الطقس: أجواء حارة وتصاعد للغبار في مناطق متفرقة من البلاد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال الأيام الأربعة القادمة، فيما توقعت أجواء حارة وتصاعداً للغبار، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "يوم غد الأربعاء، سيكون الطقس صحواً حاراً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".

كما أوضح أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد واربيل وسليمانية 41، وكركوك ونينوى والانبار 43، ودهوك40، وديالى وواسط وديوانية والمثنى 46، وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وصلاح الدين45، وميسان والناصرية والبصرة47".

وأضاف أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً على العموم ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

كما ذكر أن "يوم الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم كما تظهر بعض الغيوم ليكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ ساعة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

كذلك أشار إلى أن "الحالة الجوية ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس فيها صحواً حاراً على العموم وظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية من البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/ساعة تنشط خلال النهار الى (30-40)كم/ساعة مسببة تصاعد الغبار في بعض اقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".