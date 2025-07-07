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وزير التربية: إنجاز 1700 مدرسة وتفعيل مذكرات تفاهم مع دول عربية وعالمية


صرّح وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، عن تفعيل أكثر من أربع مذكرات تفاهم مع دول عربية وعالمية، مشيراً الى إنجاز 1700 مدرسة، حيث ذكر الجبوري للوكالة الرسمية، إنه "خلال الحكومة الحالية تمكنت وزارة التربية من إنجاز 1700 مدرسة كما وتم تأهيل 4300 مدرسة فضلاً عن إضافة 350 جناحاً إدارياً".

وأشار الى أن "وزارة التربية تعمل على إنجاز ما يقارب 550 مدرسة كونها في طور الاكتمال وعملية الافتتاح ما زالت مستمرة"، معبراً عن أمله "باستكمال 450 مدرسة في نهاية العام الحالي 2025 ".

كذلك أكد وزير التربية أن "الوزارة لديها مذكرات تفاهم مع دول عربية ومذكرات عالمية"، لافتا الى أنه "تم تفعيل أكثر من 4 مذكرات تفاهم منها مع دولة الإمارات وإيران وتركيا والأردن".

فيما أوضح أنه "خلال هذا العام تمكنا من تفعيل المذكرات رغم توقفها في السنوات الماضية ".

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وزير التربية: إنجاز 1700 مدرسة وتفعيل مذكرات تفاهم مع دول عربية وعالمية
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