رئيس الوزراء: استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ان استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام وسننتقل الى تصدير المنتجات النفطية، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، ان " مصفى الديوانية سيعالج الغاز السائل بطاقة 180 طناً يومياً وتحسين البنزين بسعة 10 آلاف برميل يومياً".

كما بيّن ان " تحولنا من بلد مستورد للمنتجات النفطية إلى بلد يسد حاجته باستثناء استيراد كمية قليلة من البنزين"، مشيرا الى ان "استيراد البنزين سينتهي خلال هذا العام".