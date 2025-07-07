وزارة العدل: افتتاح ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل

إفتتحت وزارة العدل، اليوم الاثنين، ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل لتوسيع الخدمات العدلية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث ذكرت الوزارة في بيان، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، وضمن سياسة الوزارة في تطوير البنى التحتية العدلية وتوسيع نطاق الخدمة، افتتحت مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ابتسام رحيم الساعدي، ملاحظية تسجيل عقاري في قضاء الهاشمية بمحافظة بابل".

كذلك أكدت الساعدي، بحسب البيان، أن "افتتاح الملاحظية يهدف إلى تقديم خدمات تسجيل العقارات للمواطنين داخل القضاء والمناطق المجاورة، مما يسهم في تقليل الزخم الحاصل على ملاحظيات المحافظة، وتسهيل إنجاز المعاملات العقارية بعيداً عن عناء التنقل إلى المدن الرئيسة".

فيما لفتت إلى أن "افتتاح هذه الوحدة العقارية يأتي في إطار خطة شاملة لتطوير عمل دوائر التسجيل العقاري، من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحديث الأنظمة الإلكترونية، وتأهيل الملاكات، بما يواكب التطورات الإدارية والقانونية"، مبينة أن "الدائرة مستمرة بتنفيذ مشاريع مماثلة في عدد من الأقضية والنواحي، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة العدلية وتحقيق العدالة العقارية في عموم العراق".