وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الأمنية لزيارة عاشوراء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بإحياء مراسم عاشوراء في محافظة كربلاء المقدسة، فيما أكدت عدم تسجيل أي معوقات في التفويج العكسي للزائرين، إذ صرّح رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحفي، إن "اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأحياء مراسم عاشوراء في محافظة كربلاء المقدسة"، موضحاً أن "نسبة الشائعات انخفضت في هذه الزيارة ولم نسجل اي معوقات في التفويج العكسي للزائرين الوفدين الى كربلاء المقدسة لإحياء يوم العاشر من شهر محر الحرام ".

كما أضاف، أن "الخطة حظيت بإشراف عالٍ المستوى من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني"، مبينا أن "الخطة تميزت بأنها كانت منزوعة السلاح".

وبين أن "عشرات الآلاف من الزوار الأجانب شاركوا في الزيارة"، مشيرا الى أن "عملية دخول الزائرين الى محافظة كربلاء المقدسة وخروجهم تمت بانسيابية عالية".