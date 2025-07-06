وزارة النقل تعلن المباشرة بعملية التفويج العكسي، بعد انتهاء ركضة طويريج

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن تنفيذ خطة متكاملة لنقل الزائرين خلال زيارة العاشر من محرم الحرام، فيما أكدت استمرار عمليات التفويج العكسي بعد انتهاء ركضة طويريج، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، للوكالة الرسمية، إن "الوزارة وضعت خطة شاملة خاصة بزيارة العاشر من محرم، وذلك من خلال غرفة عمليات النقل التي تعمل بتوجيه مباشر من وزير النقل، رزاق محيبس، ويرأسها وكيل الوزارة للشؤون الإدارية"، مبينا ان "الخطة اعتمدت على ثلاثة تشكيلات أساسية، تمثلت بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والتي شاركت بأكثر من 100 حافلة، إضافة إلى الشركة العامة لإدارة محاور النقل الخاص التي وفرت آلاف السيارات العاملة على محاور كربلاء المقدسة والمحافظات القريبة منها".

وأضاف أن "الشركة العامة للسكك الحديد وفّرت أيضاً قطارات خاصة، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة واللجنة العليا للزيارة"، لافتا إلى أن "جهود الوزارة أسفرت عن تأمين حركة نقل الزائرين بانسيابية عالية باتجاه كربلاء المقدسة، وخصوصاً في مرحلة الذروة التي تبدأ أثناء ركضة طويريج وتستمر بعدها، إذ بدأت الوزارة منذ الآن بعملية التفويج العكسي للزائرين".

كما أوضح أن "وزارة النقل مستمرة بعملها حتى تفويج آخر زائر، وهناك توجيه بعدم انسحاب الملاكات والمركبات المشاركة من كربلاء المقدسة حتى إتمام عملية النقل بشكل كامل"، موضحا ان "هناك متابعة ميدانية متواصلة من قبل وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمديرين العامين المعنيين بإدارة ملف النقل، فضلاً عن وجود رصد مباشر لحركة المركبات من قبلهم لضمان أعلى درجات الانسيابية والجاهزية".