قيادة شرطة كربلاء المقدسة تؤكد استمرار الخطط الأمنية لتأمين حركة الزائرين وسير العجلات

أكدت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، استمرار الخطط الأمنية لتسهيل حركة الزائرين وسير العجلات، إذ ذكر مدير إعلام القيادة، العقيد إحسان الأسدي للوكالة الرسمية، إن "القوات الأمنية في محافظة كربلاء المقدسة مستمرة في تنفيذ خطتها التنظيمية والتنسيقية لتأمين الحماية لزائري الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف أن "جهوداً أمنية كبيرة بذلت لتأمين الشعيرة الأخيرة من شعائر يوم العاشر من المحرم الحرام وهي ركضة طويريج الخالدة".

كما أوضح أن "جميع الطرق مؤمنة وهناك انسيابية كبيرة لحركة الزائرين والعجلات ولا توجد أي قطوعات باتجاه محافظة كربلاء المقدسة"، موضحا أن "الخطط الأمنية تتم بإشراف مباشر وميداني من قبل وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارات المليونية".