ممثل الأمم المتحدة بعد لقاء وكيل المرجعية: ما رأيته في كربلاء يجسد معنى الانتماء الوطني

أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم السبت، أن المشاهد الحالية في كربلاء تجسد معنى الانتماء الوطني.

وقال الحسان في كلمة له، انه "التقى وكيل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وتم التأكيد على الدور التاريخي لترسيخ الوئام الوطني وحماية النسيج الاجتماعي والتسامح والتعايش السلمي".

وأضاف: "رسالة الى اهلنا في العراق: ما شاهدته اليوم في كربلاء يعكس صورة حية لعراق واحد، وتجسيد لصلابة العراقيين ولمعنى الانتماء الوطني.. لذلك نحن نأمل لكم بدوام الأمن والاستقرار والازدهار مستلهمين العزم من كربلاء".