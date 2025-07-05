الأخبار

ممثل الأمم المتحدة بعد لقاء وكيل المرجعية: ما رأيته في كربلاء يجسد معنى الانتماء الوطني


أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اليوم السبت، أن المشاهد الحالية في كربلاء تجسد معنى الانتماء الوطني.

وقال الحسان في كلمة له، انه "التقى وكيل المرجعية الدينية العليا في محافظة كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وتم التأكيد على الدور التاريخي لترسيخ الوئام الوطني وحماية النسيج الاجتماعي والتسامح والتعايش السلمي".

وأضاف: "رسالة الى اهلنا في العراق: ما شاهدته اليوم في كربلاء يعكس صورة حية لعراق واحد، وتجسيد لصلابة العراقيين ولمعنى الانتماء الوطني.. لذلك نحن نأمل لكم بدوام الأمن والاستقرار والازدهار مستلهمين العزم من كربلاء".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة تطيح بمدير زراعة بني سعد وثلاثة موظفين في ديالى
ممثل الأمم المتحدة بعد لقاء وكيل المرجعية: ما رأيته في كربلاء يجسد معنى الانتماء الوطني
المرور تقرر منع أي تحوير على المركبة أو هيكلها أو لونها
الناطق باسم القائد العام: اتهامات داخلية كردستان لمؤسسة أمنية عراقية مرفوضة وغير مسموحة
الكهرباء: استثناء الأطواق الثلاثة الأولى في كربلاء من القطع المبرمج
السوداني يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على خطة عاشوراء
ممثل الأمم المتحدة يشيد بالتطور التنموي في كربلاء المقدسة
وزير النقل يعلن انطلاق الخطة الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام
وزارة الموارد المائية: سنستثمر الدفعة المائية التركية في خمس مجالات، منها توفير مياه الشرب
وزير الداخلية من كربلاء المقدسة: المدينة ومحيطها مؤمّنان بالكامل وخطة الزيارة مرنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك