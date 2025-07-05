السوداني يزور قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على خطة عاشوراء

زار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، قيادة العمليات المشتركة للاطلاع على خطة تأمين زيارة عاشوراء.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أن هدف الزيارة "الاطلاع على سير الخطة الخاصة بتأمين زيارة عاشوراء في كربلاء المقدسة وباقي المدن الدينية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الكهرباء زياد فاضل، استثناء الأطواق الثلاثة الأولى في كربلاء المقدسة من القطع المبرمج.