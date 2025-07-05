وزارة النقل تحدّد محورين للقطارات المشاركة بنقل زائري كربلاء المقدسة في العاشر من محرم

أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، جاهزية قطاراتها للمشاركة بنقل الزائرين في العاشر من محرم، فيما حددت محورين للقطارات المشاركة بنقل الزائرين من وإلى كربلاء المقدسة، إذ ذكر مدير إعلام الوزارة، ميثم عبد الصافي، للوكالة الرسمية، إن "وزارة النقل أعدت العديد من القطارات، وجهزت جميع الجهود للمشاركة في زيارة العاشر من محرم الحرام"، لافتاً إلى أن "سكك الحديد العراقية جهزت معظم قطاراتها للمشاركة في هذا العام، حيث سيتم ادخال القطارات التي تستدعي الحاجة اليها".

وأضاف أنه "ستتم زيادة عدد القطارات أو نقصانها ضمن قراءة عدد الزائرين، وهذا الموضوع يترك لحجم الحجوزات الموجودة على الشركة العامة لسكك حديد العراق، ويعتمد ايضاً على حجم المشاركين في زيارة العاشر من محرم"، مؤكداً أنه "مهما كانت هذه المشاركة نحن مستعدون لها، وعلى محاور متعدد، محور البصرة - كربلاء، أو محور بغداد - كربلاء وبالعكس".