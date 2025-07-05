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العمليات المشتركة: قطعات الدفاع والداخلية والحشد لم تتحرك باتجاه كردستان


نفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، وجود تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي أو البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم.

وذكر بيان للقيادة انه "تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبرا مزعوما مفاده: تحركات لقطعات من الجيش العراقي وهيئة الحشد الشعبي او البيشمركة في مناطق الاهتمام الحدودية المشتركة بين المركز والإقليم".

وأضاف البيان، "نود ان ننفي هذه الاخبار الكاذبة جملة وتفصيلا ونؤكد ان هذه المناطق تخضع لإدارة مشتركة بين المركز والإقليم وفق قيادة وسيطرة وقطعات مشتركة موحدة وبتنسيق عالي لتأمين هذه المناطق، ولا توجد اي تحركات احادية من قبل اي طرف عسكري، والتحديات الحالية تتطلب تنسيقا وتعاونا مشتركا اعلى".

وأكد، ان "العمليات المشتركة بين جميع القطعات والتشكيلات المعنية عن حماية هذه المناطق قائمة ومستمرة والتنسيق المشترك قائم لتنفيذ عمليات مشتركة قادمة، مبينا ان الاجتماعات التنسيقية مستمرة من خلال مراكز التنسيق المشتركة والتواصل قائم بين اعلى القيادات لإدارة القواطع ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات فيما يتعلق بمحاربة الارهاب".

ولفت إلى انه "لا توجد اي تحركات لقطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة وكافة تشكيلاتنا الامنية خارج مواضعها الحالية فقط واجبات تنفذ بالعمل والتعاون المشترك وإدارة مناطق الاهتمام بتنسيق عالي بين القوات الاتحادية وقطعات قوات البيشمركة على طول المحاور".

 

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