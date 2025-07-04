الدفاع المدني تصدر توجيهات بذكرى العاشر من محرم الحرام

أصدرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، توجيهات بذكرى العاشر من شهر محرم الحرام، حيث ذكرت المديرية في بيان، أن "التوجيهات والإرشادات الصادرة عن الدفاع المدني بذكرى العاشر من محرم، تتضمن وجوب التعامل السليم مع أسطوانات الغاز المستخدمة في الطهي، ويتطلب ذلك الالتزام بقواعد ربط الأنابيب باستخدام القفايص؛ وذلك لتفادي حدوث تسرب الغاز"، لافتة إلى، أنه "يجب الانتباه أثناء الطهي إلى أدوات الطهي وعدم السماح للأطفال بالاقتراب منها".

وأضافت، أنه "ينبغي الانتباه إلى التوصيلات الكهربائية وضمان جودة العزل، بالإضافة إلى ضرورة تركيب المولدات والعاكسات الكهربائية في مواقع آمنة وبعيدة عن الأشخاص و براميل تخزين الوقود، فيما يجب الامتناع عن تخزين الوقود داخل المواكب والسرادق، سواء كانت الكمية قليلة أو كثيرة، وتجنب وضع مصادر النيران بالقرب من الخيام أو السرادق".

وتابعت، أنه "ينبغي على أصحاب المواكب اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة أثناء تقديم خدمات الطهي، مع تقليل الاعتماد على مصادر النيران والكهرباء، وتوفير مطفأة الحريق في المواكب والسرادق والتدريب على كيفية استخدامها"، مشيرة إلى، أنه "يمكن الاستفادة من البوسترات والكتيبات الإيضاحية التي وزعتها مديرية الدفاع المدني، حيث تحتوي على توصيات وإرشادات شاملة، بالإضافة إلى تعليمات استخدام مطافئ الحريق بجميع أنواعها".

كما شددت المديرية على "تنبيه المدخنين عن خطورة رمي أعقاب السجائر في الأماكن غير المخصصة لها، والحرص على الحفاظ على الهدوء وفسح المجال أمام عجلات الدفاع المدني والجهات الأمنية، والتعاون في حالة حدوث أي ظرف طارئ، وتجنب الازدحام عند المداخل المؤدية إلى الأماكن المقدسة أو المصاعد أو وسائل نقل الزوار"، مبينة، أنه "يستحسن على الزائرين الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الجهات الأمنية، وضرورة الامتناع عن تصديق الشائعات المغرضة أو الترويج لها، نظرًا لما قد تسببه من إثارة للذعر بين الزوار".

فيما لفتت إلى "إخطار الأجهزة الأمنية حول العناصر المشتبه بهم أو المندسين بين المواكب، بالإضافة إلى رصد أي أجسام غريبة، وعدم تناول الأطعمة والمشروبات من الأشخاص غير المعروفين، وأن لا تلمس الأشياء الغريبة ولا تعبث بها وبلغ عنها الجهات المختصة وعدم التجمهر بالقرب منها"، مؤكدة على "الالتزام بوصايا وإرشادات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية والخدمية خلال فترة الزيارة، وضرورة وسرعة الاتصال برقم الطوارئ (911) من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ".