محافظ كربلاء المقدسة يناقش مع وزير الصحة خطة الطوارئ الخاصة بزيارة عاشوراء

التقى محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي بوزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الجمعة، وناقش الاستعدادات الصحية ضمن خطة الطوارئ الخاصة بزيارة عاشوراء، حيث المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة في بيان، إن "محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، استقبل في مبنى المحافظة، وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي والوفد المرافق له، والذي ضم وفدًا من شركة GKSD العالمية برئاسة كمال الغريبي، خلال زيارته الرسمية للمحافظة".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الواقع الصحي في كربلاء وسبل تطويره والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور مدير عام دائرة صحة كربلاء، صباح الموسوي".

وتابع البيان، أن "الجانبين ناقشا الاستعدادات الصحية الجارية ضمن خطة الطوارئ الخاصة بزيارة عاشوراء، التي تشهد توافدًا كبيرًا من الزائرين"، مؤكدين على "ضرورة تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية، ولا سيما مع اقتراب ذروة الزيارة".

كما ذكر البيان، أن "الحسناوي أعرب عن شكره وتقديره للحكومة المحلية، والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، والكوادر الصحية والخدمية، على ما يبذلونه من جهود كبيرة في دعم الخدمات الصحية المقدمة خلال المناسبات الدينية الكبرى".

بالمقابل، أثنى الخطابي على "جهود وزارة الصحة وملاكات دائرة صحة كربلاء في توفير رعاية صحية متميزة للزائرين"، مشيدًا، بـ "الدور المحوري الذي تؤديه هذه الملاكات على مدار العام، ولا سيما خلال الزيارات المليونية التي تحتضنها المحافظة".