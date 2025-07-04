الأخبار

ثأراً للشهداء.. الداخلية تنفذ عملية نوعية جنوب العراق وتضبط 40 كغم من المخدرات


أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، عن تنفيذ عملية نوعية في جنوب العراق وضبط 40 كغم من المخدرات.

وذكرت الوزارة في بيان "ثأرًا لدماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم الوطني يوم أمس، واستمرارًا للعمليات الأمنية الحازمة التي تنفذها تشكيلات وزارة الداخلية، نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم عملية نوعية سريعة وخاطفة في إحدى مناطق جنوب العراق".

وأضاف البيان أن "هذه العملية استهدفت أحد كبار تجار المخدرات الدوليين، وأسفرت عن ضبط ما يقارب (40) كيلوغرامًا من المواد المخدرة الخطرة، شملت مادتي الهيروين والكريستال، إضافة إلى كميات من حبوب الكبتاغون".

وأكدت الداخلية في بيانها أن "هذه العملية تمثل واحدة من أهم الضربات الاستباقية لعصابات تهريب وتجارة المخدرات، ولا يزال الواجب مستمرًا حتى اللحظة، إذ تواصل القوات الأمنية محاصرة عدد من المتهمين الآخرين ضمن الشبكة ذاتها، تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثأراً للشهداء.. الداخلية تنفذ عملية نوعية جنوب العراق وتضبط 40 كغم من المخدرات
العثور على طائرة مسيرة داخل معمل اسمنت ليلان في كركوك
أمانة بغداد: إدارة مول العراق لم تلتزم بالضوابط وتجاوزت على الشارع والرصيف
الموارد المائية: إزالة 90% من بحيرات الأسماك المتجاوزة بمنطقة الرضوانية
وزارة التعليم العالي: خطة لرفع تصنيف الجامعات العراقية عالمياً
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن القواعد الممهدة للظهور وما لم يحسب العدو حسابه في المواجهة الاخيرة مع الجمهورية الإسلامية
محافظ بغداد يرفض قرار إقالته: الجلسة غير قانونية وما صدر عنها باطل
ربيع عراقي.. ودرجات حرارة لم تسجل سابقا في تموز
الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي رابطاً وهمياً يتعلق بتحويل عقود منتسبي الحشد الشعبي
اسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين قرب مطار اربيل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك