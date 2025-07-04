ثأراً للشهداء.. الداخلية تنفذ عملية نوعية جنوب العراق وتضبط 40 كغم من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (4 تموز 2025)، عن تنفيذ عملية نوعية في جنوب العراق وضبط 40 كغم من المخدرات.

وذكرت الوزارة في بيان "ثأرًا لدماء شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا خلال أداء واجبهم الوطني يوم أمس، واستمرارًا للعمليات الأمنية الحازمة التي تنفذها تشكيلات وزارة الداخلية، نفذت المديرية العامة لمكافحة المخدرات اليوم عملية نوعية سريعة وخاطفة في إحدى مناطق جنوب العراق".

وأضاف البيان أن "هذه العملية استهدفت أحد كبار تجار المخدرات الدوليين، وأسفرت عن ضبط ما يقارب (40) كيلوغرامًا من المواد المخدرة الخطرة، شملت مادتي الهيروين والكريستال، إضافة إلى كميات من حبوب الكبتاغون".

وأكدت الداخلية في بيانها أن "هذه العملية تمثل واحدة من أهم الضربات الاستباقية لعصابات تهريب وتجارة المخدرات، ولا يزال الواجب مستمرًا حتى اللحظة، إذ تواصل القوات الأمنية محاصرة عدد من المتهمين الآخرين ضمن الشبكة ذاتها، تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة".