وزارة التعليم العالي: خطة لرفع تصنيف الجامعات العراقية عالمياً

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عن تخطي حاجز العشرات بإنجاز المشاريع العلمية والعمرانية وصولاً للمئات، فيما أكدت وضع خطة تضع الجامعات العراقية بمصاف الجامعات العالمية، حيث ذكر مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علاء عبد الحسن في تصريح للوكالة الرسمية، إن "عدد المشاريع العلمية والعمرانية التي شهدتها وزارة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة يتخطى العشرات ويصل إلى مئات المشاريع التي تم تنفيذها في مختلف المحافظات وبمختلف الجامعات".

كما لفت إلى أن "جميع حملات الإعمار إن كانت أكاديمية أو عمرانية تمت بتخطيط وإشراف من قبل وزير التعليم العالي وهناك خطة طموح لدى الوزارة للاستمرار بهذا الإنجاز لوضع الجامعات العراقية بمصاف الجامعات العالمية ".