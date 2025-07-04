الامانة العامة لمجلس الوزراء تنفي رابطاً وهمياً يتعلق بتحويل عقود منتسبي الحشد الشعبي

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء رابطاً وهمياً يتعلق بتحويل عقود منتسبي الحشد الشعبي واكدت عدم صلته بمنصة " اور".

وذكرت الامانة في بيان ، انها تنفي صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من رابط وهمي يتعلق بتحويل عقود منتسبي الحشد الشعبي، مبينة :" ان هذا الرابط لا يمت بصلة الى بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية".

ودعت المواطنين الى عدم التفاعل مع مثل هذه المواقع غير الرصينة، لما قد تشكله من مخاطر تتعلق بالاحتيال او جمع المعلومات الشخصية بطرق غير قانونية.

وتابعت : "اذ نهيب بالجميع توخي الدقة والحذر، فاننا نؤكد على ضرورة الاعتماد حصرًا على الخدمات التي تطلقها دائرة مركز البيانات الوطني عبر بوابة اور الالكترونية للخدمات الحكومية، والتي تُنشر روابطها حصرًا، عبر المواقع والصفحات الرسمية للأامانة العامة لمجلس الوزراء والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة."