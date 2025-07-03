مئات الشهداء والجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة ..بينهم العشرات من منتظري المساعدات

اعلنت مصادر طبية عن استشهاد 78 فلسطينيا في قصف اسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم ، بينهم 38 من منتظري المساعدات، فيما قالت وزارة الصحة :" ان 118 فلسطينيا استشهدوا واصيب 581 آخرون خلال 24 ساعة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة :" ان 118 فلسطينيا استشهدوا واصيب 581 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الغارات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة".

واكدت :" ان عددا من الضحايا ما يزالون تحت الانقاض او في الطرقات، في ظل صعوبات بالغة تواجه طواقم الاسعاف والدفاع المدني في الوصول اليهم".

ووفق التقرير الاحصائي اليومي للوزارة، ارتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي منذ السابع من اكتوبر/ تشرين الاول 2023 ، الى اكثر من 57 شهيدا ونحو 135 الف مصاب، فيما بلغ عدد الضحايا منذ 18 مارس/ آذار 2025 فقط ، نحو 6600 شهيد وما يزيد عن 23 الف مصاب .

وفي تقريرها اليومي، أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة أنها نفذت 45 مهمة خلال 24 ساعة، تنوعت بين اطفاء حرائق، وانقاذ عالقين، ونقل مصابين في مختلف محافظات القطاع.

واصيبت الصحفية اسلام الزعنون بطلق ناري في كتفها ، اطلق من طائرة مسيرة اسرائيلية ، اثناء تأدية عملها الصحفي في مدينة غزة، في تكرار لاعتداءات ممنهجة ضد الطواقم الاعلامية.