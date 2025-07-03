مجلس بغداد يصوت على إقالة المحافظ العلوي ويختار موحان بدله

صوت مجلس محافظة بغداد، الخميس، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، واختار حيدر موحان محافظاً جديداً.

وقال مصدر مطلع إن "مجلس محافظة بغداد صوّت، اليوم الخميس، على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي". وأضاف المصدر أن "المجلس صوت على اختيار حيدر موحان محافظاً جديداً للعاصمة".

بدوره، قال أحمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد، إن "هذه الجلسة تعتبر فاشلة لعدم وجود رئيس المجلس ونائبه"، مشيرا الى أن "الجلسة غير معلن عنها".