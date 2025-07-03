المنافذ الحدودية ترصد تلاعبا كبيرا في عمليات التحويل المالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس (3 تموز 2025)، رصد تلاعب كبير في عمليات تحويل مالي بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية وغسل الأموال.

وذكرت الهيئة في بيان " أنها رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل احدى الشركات المستوردة للسيارات.

وأضافت أنه "بعد إجراءات التحريات الأصولية، تم ضبط فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أنها عرضت المستمسكات امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية".

كما أوضحت أنه "تم اصدار مذكرات قبض وتحري بحق من اقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون".