مكتب رئيس الوزراء: قانون الموازنة الثلاثية نص على إيقاف التعيين والتعاقد بدوائر الدولة

حذر مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، من قيام جهات سياسية بمحاولة استمالة المواطنين عبر إيهامهم بوجود تعيينات حكومية، مؤكداً أن التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة متوقف بموجب الموازنة الثلاثية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان إنه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود جهات سياسية تحاول استمالة المواطنين، وإيهامهم بوجود تعيينات ضمن الأجهزة الحكومية".

وأضاف "نؤكد أن قانون الموازنة الثلاثية الذي صوت عليه مجلس النواب، نص في (المادة 14/ رابعا أ) على إيقاف التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة".

ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار خلف هذه الأعمال التي تعمل على استغلالهم من أجل غايات ومصالح شخصية تندرج ضمن الدعاية الانتخابية".