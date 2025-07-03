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بسبب خلاف عشائري.. اعتقال متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة النجف


أعلنت وزارة الداخلية، القبض على متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "مفارز القوى الأمنية المختصة، وبجهد مشترك، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل مروعة أودت بحياة ثلاثة مواطنين، وأسفرت عن إصابة ستة آخرين".

وأشارت الى ان "تفاصيل الجريمة تعود إلى تاريخ 20/6/2025، حيث أقدم المتهمان على تنفيذ جريمتهما داخل مقبرة وادي السلام في محافظة النجف الأشرف، وقد أظهرت التحقيقات الأولية أن الضحايا ينتمون إلى إحدى العشائر في محافظة ميسان، وأن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات شخصية سابقة".

وأضافت، أنه "وبعد متابعة استخبارية دقيقة وجهد ميداني متواصل، تمكنت قوة مشتركة من شرطة محافظة النجف الأشرف، بالتنسيق مع شرطة محافظة كربلاء المقدسة، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في محافظة كربلاء، فيما تم إلقاء القبض على المتهم الرئيس في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد".

وأكدت الوزارة، أن "يد العدالة ستطال كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المواطنين أو زعزعة الاستقرار المجتمعي"، داعية المواطنين "للتعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات أو تحركات مشبوهة تسهم في حفظ الأمن والنظام العام".

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بسبب خلاف عشائري.. اعتقال متهمين بقتل واصابة 9 اشخاص في مقبرة النجف
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