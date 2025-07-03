السوداني والسفير القطري يؤكدان على بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان في غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، وسفير دولة قطر لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي على بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان في قطاع غزة.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان إن "السوداني استقبل السفير القطري لدى العراق، وتناول اللقاء التطورات على الساحة الإقليمية، والتأكيد على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة إلى مسار التفاوض لتسوية الأزمة بشكل سلمي، حفاظاً على استقرار المنطقة ومنعاً لتوسع دائرة الصراع".

وأضاف المكتب، أن "اللقاء تطرق إلى الأوضاع في غزة، ومواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة بحق أهلها، والتأكيد على بذل الجهود من أجل التوصل إلى وقف فوري للعدوان، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع".

ولفت المكتب الى ان "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية، والحرص على استمرار التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز فرص التعاون بين البلدين".