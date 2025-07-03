هيئة التقاعد تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على التقاعد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد لشهر تموز، حيث ذكر وكيل رئيس الهيئة حسام عبد الستار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استكمالاً لإجراءات هيئة التقاعد الوطنية والمتضمنة تبسيط الإجراءات وصرف مستحقات المتقاعدين، نعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين على التقاعد ضمن وجبة رواتب شهر تموز".

وأضاف أن "عدد القيود بلغ 5745 قيداً"، داعياً "من تصلهم رسائل المكافأة الى مراجعة المصارف والمنافذ لتسلمها"، كما أكد أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الهيئة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي".