الاستاذ كريم حمادي يتلقى التهاني لاختياره رئيساً لشبكة الإعلام العراقي بالأصالة

تلقى رئيس شبكة الإعلام العراقي، كريم حمادي، اليوم الخميس، مزيداً من التهاني والتبريكات بمناسبة اختياره رئيساً للشبكة بالأصالة، حيث قدم الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، التهاني لحمادي بمناسبة اختياره رئيساً للشبكة بالأصالة، كما بارك رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، الى رئيس الشبكة بمناسبة التصويت له رئيساً أصيلاً لشبكة الإعلام العراقي من قبل مجلس أمناء الشبكة".

وأكد، أنه "يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأخلص التهاني والتبريكات بمناسبة التصويت لكم رئيساً أصيلاً لشبكة الإعلام العراقي من قبل مجلس أمناء الشبكة".

وأضاف، أن "هذا الاختيار الذي يأتي تتويجاً لثقة المجلس بقيادتكم الواعية، وخبرتكم الكبيرة في مجال الإعلام، وقدرتكم على النهوض بواقع هذه المؤسسة الوطنية المهمة".

وأشار الى أنه "نتوجه إليكم بالدعوات القلبية وبالتوفيق والسداد، سائلين المولى عز وجل أن يمدكم بالقدرة والقوة لتحقيق الأهداف النبيلة التي تسعون الى تحقيقها، خدمة للوطن والمواطن".

الى ذلك، بارك القيادي في تحالف العزم، عمار حسين القيسي، الى "كريم حمادي بمناسبة اختياره رئيساً للشبكة بالأصالة"، مؤكداً "لكم الثقة الكبيرة بتوليكم منصبكم باستحقاق، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في أداء مهامكم".

وتقدم، مدير عام قناة السومرية الفضائية، عمار طلال بالتهاني الى رئيس الشبكة، كريم حمادي، قائلاً: "مبارك لكم المنصب وتستحقون ذلك".

وبارك رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، بهذه المناسبة الى رئيس شبكة الإعلام العراقي بمناسبة اختياره رئيساً للشبكة بالأصالة".

بدوره، هنأ مجلس المفوضية في هيئة الإعلام والاتصالات، رئيس الشبكة بمناسبة اختياره رئيساً للشبكة بالأصالة، فيما هنأ نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي رئيس الشبكة أيضاً، متمنياً له "التوفيق والصحة والنجاح".

كما بعث الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، برقية تهنئة بارك فيها الى رئيس الشبكة كريم حمادي اختياره رئيساً للشبكة بالأصالة.

كما بعث المايسترو، علاء مجيد، برقية تهنئة الى رئيس الشبكة، تضمنت: "الى الأستاذ كريم حمادي، نتمنى لكم التوفيق والنجاح".