وزير التربية يعلن نجاح الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي

أعلن وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، عن نجاح الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي، فيما أشاد بجهود المديريات والجهات الساندة لحفظ انسيابية امتحانات الدراسة الإعدادية، إذ ذكر المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان، أن "وزير التربية، إبراهيم نامس الجبوري، أشاد بالتنظيم والتنسيق عالي المستوى الذي قدمه الجميع لإنجاح الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي".

وأكد أن "هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في تجاوز المعوقات السابقة، والتعاون المثمر بين جميع الجهات الساندة".

كما ثمّن الوزير، وفقاً للبيان،" الدور الحيوي الذي أدته اللجنة التربوية النيابية، واللجنة الدائمة للامتحانات، والأجهزة الأمنية، والوزارات الداعمة، فضلاً عن المديرين العامين للتربية والملاكات التدريسية والإشرافية والإدارية في عموم المحافظات"، موجهاً الشكر والتقدير الى "كل من ساهم في إنجاح هذه المهمة الوطنية".

كذلك أشار الوزير الى أن "هذه الانسيابية في الأداء الامتحاني عكست نضج الطلبة وإصرارهم على مواصلة طريق العلم رغم التحديات، وأن طلابنا كتبوا فصلاً مشرقاً من الأمل بأقلامهم، وأناروا الدرب بعقولهم الطموحة".

فيما عبّر الجبوري عن "أمنياته لجميع الطلبة بمواصلة التفوق"، مؤكداً أن "الوزارة ستواصل دعمها لمسيرتهم العلمية بكل ما تملك من إمكانات حتى تحقيقهم الهدف المنشود".