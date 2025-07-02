المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي غداً الخميس

أعلنت أربع محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس (3 تموز 2025)، تزامناً مع السابع من محرم الحرام، إحياءً لذكرى استشهاد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، ومنح المواطنين الفرصة للمشاركة في مراسم العزاء.

ففي البصرة، قرر مجلس المحافظة تعليق الدوام الرسمي في الدوائر كافة استنادًا إلى قانون العطل المحلية رقم (2) لسنة 2014، تقديراً للمناسبة الرمزية، كما أعلن مجلس محافظة ذي قار تعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية، باستثناء مديرية التربية والدوائر الخدمية لضمان استمرار الخدمات والامتحانات.

وفي ميسان، صوت مجلسها بالإجماع على تعطيل الدوام للسماح للمواطنين بحضور المواكب العزائية، فيما أصدر الديوان المحلي في واسط قراراً بتعطيل يوم الخميس إحياءً للذكرى الدينية، بما يتيح المشاركة المجتمعية.

وتقرر أيضا، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس في أقضية: الدجيل، بلد، الطوز، وآمرلي، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد أبي الفضل العباس عليه السلام، وحرصًا على إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة للمشاركة في إحياء الشعائر الحسينية، على أن يُستثنى من ذلك الدوائر التي يتطلب عملها الاستمرار في تقديم الخدمات وتنظم مهامها بما يضمن اداء الواجبات المكلفة بها.

هذا وتُعد ذكرى استشهاد العباس (عليه السلام)، السابع من محرم، من أهم الوقفات العزائية في المجتمع الشيعي، وتُعقد خلالها مجالس ومواكب حاشدة في المحافظات العراقية.