السفير العراقي في لبنان يبحث مع الرئيس اللبناني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

بحث رئيس بعثة سفارة جمهورية العراق لدى الجمهورية اللبنانية محمد رضا الحسيني، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، في السراي الحكومي في بيروت، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية فانه في مستهل اللقاء، نقل رئيس البعثة تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى نواف سلام، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء – بحسب البيان - استعراض أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.