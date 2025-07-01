هاتف يُنعش الجيوب ولكن اية جيوب .. السوداني يهاتف بارزاني واتفاق على إطلاق رواتب أيار غدًا

كشف مصدر مطّلع، مساء اليوم الثلاثاء (1 تموز 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيُجري خلال الساعات القليلة المقبلة اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مالي يخص موظفي الإقليم.

وبحسب المصدر فإن "الاتصال المرتقب سيتوّج بالتوصل إلى تفاهم رسمي يقضي بإطلاق رواتب شهر أيار لموظفي الإقليم، على أن يتم صرفها يوم غد، بعد توقيع رئيس الوزراء السوداني على القرار بشكل مباشر".

ويُنتظر أن يسهم هذا الاتفاق في تهدئة الأجواء بين بغداد وأربيل، ويُعيد بعض الثقة لموظفي الإقليم الذين طال انتظارهم لمستحقاتهم المالية.