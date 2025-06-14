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هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ القائم واستئناف التبادل التجاري مع سوريا


 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، عن إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي بشكل رسمي، واستئناف حركة التبادل التجاري بين العراق وسوريا، بعد توقف دام لفترة بسبب الأوضاع الأمنية، فقد ذكرت الهيئة في بيان، أن المنفذ شهد دخول أول شاحنة سورية بعد خضوعها لإجراءات التفتيش والإقامة، حيث يتم تنفيذ عمليات التبادل التجاري داخل الجانب العراقي من المنفذ، وفق الضوابط المعتمدة.

كما لفت البيان، إلى استئناف حركة المسافرين عبر المنفذ، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين العراقيين في تنقلاتهم، وتسهيل عودتهم ومغادرتهم، بالإضافة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل الأيدي العاملة وسائقي الشاحنات والحافلات.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشرا إيجابيا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتلبية متطلبات السوق المحلية، فضلا عن دعم جهود الاستقرار والتنمية في المناطق الحدودية"، وفقا لنفس البيان.

ويذكر أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية أعلنت، يوم الخميس الماضي، افتتاح معبر البوكمال (القائم) الحدودي مع العراق أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، اعتبارا من اليوم السبت.

كما أكدت الهيئة، في بيان، جاهزية كوادرها وجميع المرافق الخدمية في المعبر، داعية المسافرين وسائقي الشاحنات إلى "الالتزام بالتعليمات والإجراءات المعتمدة، لضمان انسيابية الحركة وسلامة العبور

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هيئة المنافذ الحدودية: افتتاح منفذ القائم واستئناف التبادل التجاري مع سوريا
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