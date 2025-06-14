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ممثل العراق في الأمم المتحدة: العراق يحتفظ بحقه الكامل لحماية سيادته وأمنه الوطني


أكد ممثل العراق في الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد، اليوم السبت، احتفاظ العراق بحقه الكامل لحماية سيادته وأمنه الوطني، إذ ذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن "وفد جمهورية العراق شارك في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي برئاسة غويانا، لمناقشة العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتة إلى أن "ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، دان خلال كلمته أمام المجلس، العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني بتاريخ 13 حزيران، وما رافقه من خرقٍ سافر لأجواء العراق وانتهاكٍ صريح لسيادته".

وأوضح عبيد، بحسب البيان، أن "هذا السلوك العدواني يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويشكّل تهديداً مباشراً لأمن العراق واستقرار المنطقة، موضحاً أن "العراق تقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بخصوص هذا الانتهاك".

ودعا ممثل العراق مجلس الأمن إلى "إدانة هذا الخرق الصهيوني، وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات في المستقبل"، مشدداً على "التزام العراق الثابت بمبادئ القانون الدولي، ورفضه القاطع لاستخدام أراضيه أو مجاله الجوي لتصفية الحسابات الإقليمية".

كذلك أكد على "احتفاظ العراق بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية سيادته وأمنه الوطني"، مجدداً تمسك العراق بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها واستقلالها، والدعوة إلى احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة باعتبارهما الإطار الضامن للأمن والسلم الدوليين".

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