وزير الداخلية يصل إلى كربلاء المقدسة لمناقشة الاستعدادات الجارية لشهر محرم الحرام

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، إلى محافظة كربلاء المقدسة لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين أيام شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، حيث ذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وأضاف البيان أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، وقائدي عمليات وشرطة كربلاء المقدسة، كانوا في استقبال الوزير والوفد المرافق له".

وأوضح أن "الزيارة جاءت لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين أيام شهر محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، إضافة إلى بحث آلية توفير الأجواء الآمنة لجميع المعزين من داخل العراق وخارجه، وتنفيذ الخطط الموضوعة بهذا الشأن".

فيما لفت إلى أن "اللقاء الذي جمع الوزير بالمحافظ وعدد من القادة الأمنيين شهد مناقشة جملة من الموضوعات المهمة لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية".